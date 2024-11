Jogador do Flamengo é suspeito de manipular jogos para favorecer apostas feitas por parentes

O jogador Bruno Henrique, do Flamengo, é um dos alvos da Operação Spot-fixing, realizada pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público do Distrito Federal. De acordo com publicação do G1, o atacante é suspeito de forçar um cartão amarelo em um jogo do Brasileirão 2023 para favorecer parentes que apostaram na punição.

Conforme a reportagem, agentes da PF cumprem 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça do Distrito Federal. Os alvos estão localizados nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG). Além do jogador, o irmão de Bruno Henrique, sua cunhada e outros dois amigos também são investigados.

A casa do jogador, na Barra da Tijuca, o centro de treinamento do Flamengo e a sede do clube estão entre os endereços que deverão receber as equipes da PF nesta terça-feira, dia 05 de novembro.

Entenda a investigação

A investigação referente ao jogo em questão começou após uma comunicação feita pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Uma análise de risco realizada pela International Betting Integrity Association (Ibia) apontou um índice acima do esperado de apostas sobre cartões no jogo realizado entre Flamengo e Santos.

Por meio da apuração de dados junto às bets, foram localizadas diversas apostas realizadas por parentes de Bruno Henrique, nas quais eles apostaram que o jogador tomara um cartão amarelo durante a partida. O atacante acabou sendo expulso ao final do jogo em questão.

Conforme o Ministério Público do Rio de Janeiro, o caso em questão configuraria um crime. “Trata-se, em tese, de crime contra a incerteza do resultado esportivo, que encontra a conduta tipificada na Lei Geral do Esporte, com pena de 2 a 6 anos de reclusão”.

A partida investigada ocorreu no dia 1º de novembro de 2023, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O mando de campo era da equipe do Flamengo, que perdeu o jogo por 2 a 1.