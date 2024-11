Cabeça de porco jogada no campo durante Corinthians x Palmeiras foi comprada no Mercadão de SP

Uma cabeça de porco foi arremessada no gramado da Neo Química Arena durante o jogo entre Corinthians e Palmeiras na noite da última segunda-feira (4). Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que um torcedor corinthiano realiza a compra do item no Mercado Municipal de São Paulo. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca informações sobre como o torcedor conseguiu entrar com a peça no estádio e tenta identificar o responsável por atirá-la no gramado.

Em publicação realizada por Rafael Modilhane Cicatriz nas redes sociais é possível ver o momento em que a peça suína é adquirida no Mercadão de São Paulo. No registro, é possível ver o homem revelando que a intenção era “mexer com o psicológico dos adversários”.

“Sabe aquela cabeça de porco que eu postei mais cedo? Vocês vão ver ela agora. Segue aí! Vai Corinthians. ‘Nóis’ é louco mesmo, ‘nóis’ faz de tudo se for pra mexer com o psicológico”.

Na sequência, imagens registradas de dentro do estádio mostram a cabeça de porco no gramado da Arena. Diante do ocorrido, a Polícia Civil agora investiga como o torcedor conseguiu entrar no estádio com o item, bem como tenta localizar o responsável por arremessar a peça no gramado, levando a uma breve interrupção no jogo.

Veja o vídeo publicado pelo torcedor:

O item foi atirado no gramado

Conforme informações do GLOBO, a cabeça do animal foi jogada no campo ainda no primeiro tempo do clássico, durante a cobrança de escanteio de Raphael Veiga, aos 28 minutos. Coube a Yuri Alberto retirar o item do gramado. Em declaração após a vitória corinthiana por 2 a 0, o atacante do Corinthians revelou que poderia ter se lesionado ao chutar a peça, pois acreditava se tratar de uma “almofada” e não da cabeça de um animal.

“Eu quase quebrei o pé. Pensei que era tipo uma almofada, ou alguma coisa, fui tirar com o pé assim, mas não fui arrastar, mas meio que dar um chute para ir um pouco longe. E era a cabeça de porco, cara. Quase machuquei o pé, mas vamos embora, vamos embora. Foi uma situação bem diferente”, revelou o atacante em entrevista à TV Globo ainda no gramado.

Com a vitória, o Corinthians consegue um respiro na classificação do Campeonato Brasileiro, se distanciando brevemente da zona de rebaixamento. O placar favorável ao time alvinegro também encerrou a invencibilidade palmeirense, que durava 11 jogos no campeonato e 8 em confrontos diretos entre os dois times no chamado derby paulista.