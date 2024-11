Casamento de 24 dias: Adriano Imperador fala sobre dificuldades nos relacionamentos em biografia

Relacionamento de Adriano Imperador com Micaela Mesquita foi turbulento - Foto: Arquivo pessoal

Adriano Imperador, em sua recém-lançada biografia Adriano - Meu medo maior, revelou detalhes inéditos sobre seu breve casamento com Micaela Mesquita, ocorrido em 2022. Conforme noticiado pelo Extra, a união durou apenas 24 dias e foi marcada por um relacionamento turbulento, com idas e vindas desde 2015. O ex-jogador, conhecido pelo estilo de vida irreverente, contou de forma descontraída o que levou ao fim da relação.

Sem cerimônia, o casal oficializou o matrimônio em um cartório, mas nunca chegou a realizar a festa planejada. Adriano descreveu como o seu estilo de vida, que inclui reunir amigos frequentemente, acabou causando atritos com a então esposa. “Eu preciso estar rodeado de amigos, trocar ideias, ver um jogo. Ela não gostava disso, e eu não quis mudar meu jeito”, comentou.

Um casamento marcado por divergências

O ex-atleta narra que a convivência com Micaela, que começou quando ela ainda era estudante de Fisioterapia, foi intensa e cheia de altos e baixos. O episódio que marcou o fim do casamento aconteceu em uma noite em que ele recebeu amigos em seu apartamento, prolongando a reunião madrugada adentro. Segundo ele, o desconforto de Micaela com a situação gerou uma discussão que culminou na decisão de cada um seguir seu caminho. “A gente discutiu feio. Antes que a coisa piorasse, ficou decidido: cancela o papel, segue o baile.”

Adriano também refletiu sobre como o relacionamento já mostrava sinais de desgaste. “Eu percebia que a relação estava engatando mais do que eu imaginava, mas não me dei conta de que não estava preparado para isso.”

Desde o término, o ex-jogador admite ter dificuldade em imaginar um novo relacionamento sério. Ele valoriza momentos de paz e introspecção, buscando relaxar em casa, assistindo a filmes ou documentários. “Não consigo namorar mais. Prefiro minha tranquilidade, meu canto, e minha mãe me cuidando.”