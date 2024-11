Adriano Imperador relembra episódio de ciúmes e barraco com Joana Machado em biografia

Em sua recém-lançada biografia, ‘Meu medo maior’, Adriano Imperador revisitou momentos intensos de sua vida, incluindo o relacionamento conturbado com Joana Machado, em 2008, enquanto jogava no Flamengo.

ANÚNCIO

Conforme noticiado pelo Extra, o ex-jogador compartilhou detalhes de um episódio memorável que aconteceu na favela da Chatuba, na Baixada Fluminense, quando a então namorada, movida por ciúmes, protagonizou um tumulto quebrando carros no local.

Segundo o relato de Adriano, a situação começou quando ele não atendeu às ligações de Joana enquanto estava com amigos. Em pouco tempo, alguém o avisou que ela estava no local, causando confusão e danificando os carros dos colegas.

Ao descer para entender o que acontecia, o jogador descreveu a cena como um “espetáculo” que chamou a atenção de todos ao redor. “Ela estava gritando, jogando peças de carros e me acusando de estar com outras mulheres”, recorda.

LEIA TAMBÉM: Caso Robinho: julgamento do habeas corpus será em 15 de novembro

Repercussão na mídia e tentativa de acalmar os ânimos

No dia seguinte, o caso ganhou as páginas dos jornais, com manchetes exageradas que afirmavam que Joana teria sido agredida e amarrada em um poste. A reação de Adriano foi imediata ao ver as notícias distorcidas. Para tentar controlar os rumores, os dois decidiram aparecer juntos no treino do Flamengo, de mãos dadas, numa tentativa de minimizar a repercussão.

Na biografia, Adriano destaca que tanto ele quanto Joana sempre foram ciumentos e impulsivos, o que contribuía para os desentendimentos frequentes. Mesmo assim, o ex-jogador revela que, apesar das brigas, eles conseguiam se reconciliar, pelo menos até o término definitivo.

ANÚNCIO

Apesar do rompimento, Adriano e Joana conseguiram manter uma boa relação, e, segundo ele, ainda são amigos. Durante a escrita da biografia, o ex-jogador fez questão de ligar para a ex-namorada, mostrando que as mágoas ficaram no passado. ”Ela é especial para mim, sempre será. Nos entendemos, e ela foi uma pessoa importante em minha vida”, afirmou.

Adriano não esconde que a história com Joana foi tumultuada, mas também a descreve como “minha mina de fé”, demonstrando o carinho que restou da relação, mesmo após os momentos difíceis.