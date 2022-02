Conheça Céu, o novo affair de Adriano Imperador

O ex-jogador Adriano Imperador completou 40 anos na última quinta-feira (17). A fase parece ter começado muito bem, com um presente e tanto do universo: um novo amor. Ao que tudo indica, ele estaria vivendo um romance com a estudante carioca Céu Oliveira, de 21 anos.

Os dois foram para São Paulo juntos, no jatinho de Adriano, há cerca de uma semana. O craque, que já jogou pelo Flamengo e Inter de Milão, chegou a postar uma foto com a jovem, mas apagou das redes sociais momentos depois.

Céu, por sua vez, manteve o registro em seus destaques dos stories e ainda arrematou a foto com um coraçãozinho.

Céu é carioca e tem 21 anos Redes Sociais (Reprodução)

Há algumas semanas, a musa fitness Poly Dourado foi apontada como a nova eleita de Adriano Imperador. Um amigo chegou a dizer que ele estava “gamadinho”. Mas, pelo visto, Céu conquistou o coração do ex-atleta.

Aniversário

Didico, como é chamado, festejou a chegada de seus 40 anos de idade em grande estilo. Ele reuniu familiares, filhos e a amigos para uma roda de samba em um restaurante no Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Carreira

Além de ter vestido as camisas do Flamengo e Inter de Milão, Adriano defender, nada menos, do que a Seleção Brasileira.

Também passou por Fiorentina (Itália), Parma (Itália), Roma (Itália), São Paulo, Corinthians, Athletico-PR e Miami United (Estados Unidos), onde encerrou a carreira, em 2016.

Adriano nasceu na comunidade Vila Cruzeiro e despontou no futebol pelo Flamengo, seu time do coração. Colecionou títulos e polêmicas, envolvendo brigas, posts nas redes sociais em apologia à facção criminosa Comando Vermelho e armas, problemas com bebida e ausência em treinos e em sessões de fisioterapia.

Em 2017, Adriano participou do programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, onde disse que preparava um retorno ao futebol, o que não aconteceu. Desde então, ele vive uma vida intensa nas redes sociais, mas afastada da mídia.