Homem mantém a própria família refém e ameaça atear fogo em casa em Sorocaba, SP

Na manhã da última quarta-feira, dia 13 de novembro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso suspeito de manter a família refém e ameaçar atear fogo em casa, em Sorocaba, município no interior do estado de São Paulo. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Militar, o caso foi atendido por volta das 6h da quarta-feira. Algumas vítimas conseguiram fugir do local. No entanto, o suspeito ficou com o filho de uma delas, que é autista, cego e surdo.

Bastante agressivo, o homem foi abordado ao sair na rua. E, no momento em que a polícia tentou abordá-lo, ele investiu contra a equipe. Por este motivo, o uso da arma de choque foi necessário. Contudo, o equipamento não surtiu efeito até o terceiro disparo.

O homem foi preso, algemado e levado para o pronto-socorro. Em seguida, ele foi encaminhado para uma Delegacia da Mulher (DDM). Um facão, duas facas de cozinha e álcool foram apreendidos. O suspeito deve responder pelos crimes de violência doméstica, ameaça, danos e resistência.

No final da tarde do último sábado, dia 09 de novembro, um homem foi morto a facadas durante um churrasco de família, no bairro Matão, em Piracicaba, município no interior do estado de São Paulo.

De acordo com informações também do G1, a Polícia Civil comunicou na última terça-feira (12) que está investigando o caso.

A esposa do homem, que não teve a identidade revelada, prestou depoimento e contou que o marido teria sido morto com golpes de faca pelo seu padrasto.

Ainda de acordo com a mulher, a madrasta dela e seu marido iniciaram uma discussão. O marido da mulher teria partido para cima da vítima, desferindo duas facas enquanto uma terceira pessoa, o cunhado, impedia que ele se defendesse.

O homem foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Cristina, onde foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele morreu no último domingo (10). Uma das testemunhas, que ajudou a socorrer a vítima, confirmou a versão dos fatos.