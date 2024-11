Temperatura não deve passar de 20º C nesta quarta-feira em São Paulo

A chegada de uma nova frente fria do sul do país já mudou o tempo na região sudeste, trazendo muita chuva e derrubando a temperatura.

Na cidade de São Paulo, a madrugada registrou cerca de 15ºC e a máxima do dia não deve passar de 20ºC. De acordo com a previsão da Climatempo, os dias devem ter temperaturas mais amenas pelo menos até domingo em função do deslocamento da área de instabilidade pela região. As madrugadas continuam frias, com termômetros marcando entre 15º e 16º C.

Há previsão de chuva fraca e intermitente para toda esta quarta e quinta-feira na Grande São Paulo, mas os modelos meteorológicos preveem que a chuva volte com mais força mesmo na sexta-feira e no sábado, em decorrência do fluxo de umidade que vem do centro-oeste para o sudeste, trazendo fortes temporais para a Capital e para as cidades vizinhas da Grande São Paulo.



Feriado em São Paulo

O feriado de sexta-feira (Proclamação da República) deve ser nublado, com o dia amanhecendo ensolarado e nublando no período da tarde. A temperatura sobe um pouco, mas na parte da tarde as pancadas de chuva voltam no período da tarde e da noite, com possibilidade de chuva forte em todo estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Na Grande São Paulo, há possibilidade de temporal no final da tarde e começo da noite.

Quem pretende viajar para o litoral também não deve escapar da chuva. O litoral de São Paulo e Rio de Janeiro terão um feriado e fim de semana com muita nebulosidade e risco de chuva forte no final da tarde. De manhã, o sol aparece entre as nuvens.