Frente fria chega hoje a São Paulo trazendo temporal e derrubando a temperatura na região metropolitana

Uma frente fria que atravessa sul do país deve chegar ainda nesta terça-feira na cidade de São Paulo e a previsão é de que traga chuva volumosa e queda de temperatura entre a noite e a madrugada desta quarta-feira, de acordo com a Climatempo.

A instabilidade deve persistir por vários dias e atingirá também os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo com chuvas intensas até quinta-feira.

ALERTA DE TEMPORAIS

Nesta terça-feira já há alerta de temporais para a região sul do estado de São Paulo. Na região no extremo noroeste do estado também estão previstas chuvas de moderadas a forte, com risco de alagamentos e deslizamentos.

Temperatura

A frente fria deve derrubar a temperatura nos próximos dias. Já nesta quarta-feira os termômetros devem atingir a máxima de 20º C e na quinta, 21º C, frio incomum para esta época do ano, quando as máximas ficam sempre próximas dos 30ºC durante todo o mês de novembro.

Segundo a Climatempo, a frente fria deve se afastar para o oceano nos próximos dias, mas ficará estacionada próximo à região sudeste, o que deve trazer muita umidade para o continente durante toda a semana.

Em São Paulo há previsão de chuvas para todos os dias, até domingo.