Fim da escala 6x1 : Leo Picon tenta se defender, mas segue sem perdão na web

O cancelamento na web do influenciador Leo Picon pode demorar para acabar depois do seu comentário sobre o projeto de lei para o fim da escala 6x1, durante o programa ‘Pânico’, da Jovem Pan. Enquanto o irmão de Jade Picon afirma que sua fala foi tirada de contexto, há quem use o X para afirmar que ele só terá voz quando conseguir viver com “R$ 1.400 por mês”.

O influenciador Leo Picon está negativamente em alta nas redes sociais, após comentar sobre o fim da escala 6x1. No X, o irmão de Jade Picon está sendo chamado de “herdeiro” e “playboy” por parte dos usuários do X que apontam o famoso como cancelado.

Um comentário que ganhou força na rede social foi de que Leo Picon é herdeiro: “Sim, Leo Picon, você é um herdeiro que fica coçando o saco o dia inteiro. Trabalha na escala 0x365 é explorado como esse mano CLT que trabalha escala 6x1″.

Outro disse que “o playboy nunca precisou trabalhar” e que ele faz parte de uma “família toda de olho azul”. Usando uma cena protagonizada pela atriz Adriana Esteves, Leo Picon também virou meme na web: “Obrigado pelo toque. A coisa que mais prezo na vida é conselho de branco hétero privilegiado”.

Leo Picon se defende após debater o fim da escala 6x1

Em tom de deboche, o influencer e irmão de Jade Picon disse que seria um “analista político” no programa ‘Pânico’, mas com a repercussão negativa envolvendo seu comentário sobre a PEC, ele chegou a dizer que sua fala foi tirada de contexto, afirmando que nunca se colocou contra o trabalhador.

“Em nenhum momento eu falei que sou a favor da escala 6×1, eu falei que o que está escrito na PEC não é viável”, afirmou o famoso, que alegou não conhecer a funcionária que abriu um processo trabalhista contra ele.

“Eu não conheço a reclamante. Ela envolveu indevidamente o meu nome, pois nunca fui sócio ou administrei o estabelecimento em questão”, esclareceu o influenciador pedindo para pararem de polarizar os assuntos: “Chega de dividir o Brasil… Eles fazem isso para nos controlar porque sabem que se a gente se junta, acabou a mamata da classe mais privilegiada do Brasil: a classe política”.

Leo Picon entrou na polêmica sobre o fim da escala 6x1 antes do ‘Pânico’

A polêmica começou no domingo, 10 de novembro, quando Leo usou o X para falar sobre a PEC e disse que ela parecia “uma cortina de fumaça para algo”. O influenciador disse também que a lei trazia “ideias populistas abordadas de forma rasa” e que , no fim, “se tornam piores para a população”.

A postagem acabou sendo apagada, mas Leo retornou o post na segunda-feira, 11, e acabou confrontando algumas pessoas que discordaram do seu texto: “Meu pensamento é esse e se você discorda você tem todo o direito de ser burro. A burrice é plantada para que eles colham os frutos”.