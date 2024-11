Fim da escala 6x1: proposta da deputada federal Erika Hilton movimenta a web e rende memes

O fim da jornada de trabalho de 6 dias trabalhados por um dia de descanso, conhecido como escala 6x1, movimentou as redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados no X. A medida consta em uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), apresentada pela deputada Erica Hilton (PSOL-SP) na Câmara dos Deputados. No entanto, a parlamentar tem se engajado para obter as assinaturas necessárias para que o texto seja discutido oficialmente. Enquanto isso, internautas se divertem com memes sobre o assunto (veja mais abaixo).

ANÚNCIO

A PEC em questão foi protocolada por Erika Hilton em 1º de maio deste ano. O texto pede que a carga horária máxima dos trabalhadores passe de 44h semanais (8h de expediente), como estipula o artigo 7º da Constituição Federal, para 36 horas semanais, mantendo a carga máxima diária de oito horas.

Segundo a deputada federal, a escala 6x1 aplicada atualmente é desumana. “Isso tira do trabalhador o direito de passar tempo com sua família, de cuidar de si, de se divertir, de procurar outro emprego ou até mesmo se qualificar para um emprego melhor. A escala 6x1 é uma prisão, e é incompatível com a dignidade do trabalhador”, disse Erika, em postagem nas redes sociais.

LEIA TAMBÉM:

Para que a PEC seja discutida na Câmara e no Senado, precisa do apoio de ao menos 171 assinaturas de parlamentares, já que se trata de uma mudança na Constituição. Até domingo (10), por conta do engajamento nas redes sociais, perto de 100 deputados já tinham endossado a proposta.

O tema ficou em alta no domingo, quando ficou entre os assuntos mais comentados no X. Muitos internautas ressaltaram a proposta, enquanto outros se divertiram com o “sofrimento do trabalhador brasileiro” e divulgaram memes.

Confira algumas das postagens abaixo: