Irmão de Jade Picon assume namoro com modelo gaúcha

Apesar dos irmãos Picon desconversarem constantemente sobre o andamento de suas vidas amorosas, volta e meia não tem como esconder.

É o caso de Léo Picon: após três meses escondendo o jogo, finalmente assumiu que está namorando. O irmão de Jade contou aos seus seguidores nesta quarta-feira (21) que está oficialmente com a modelo e influenciadora Nathaly Wahast.

“Meu amor me sinto muito bem com você. Já faz um tempo que tenho vontade de contar para as pessoas sobre nosso namoro, são 3 meses que você me mostra um novo lado da vida, sonhando, crescendo e evoluindo juntos. Amo muito você️”, escreveu Léo na legenda da publicação.

A declaração pra lá de romântica veio acompanhada de uma série de fotos. Veja:

A nova namorada logo mostrou que também é bem humorado como o irmão mais velho de Jade. “Os 3 melhores meses da tua vida️”, brincou, em resposta à publicação.

Nathaly nasceu em Pelotas, cidade do Rio Grande do Sul, mas mora em São Paulo. Segundo o portal O Fuxico, ela já foi miss de sua cidade e fez algumas participações em produções do SBT, como “Domingo Legal” e “A Praça é Nossa”.

Ela é fã de MMA e chegou a vencer um concurso de Ring Girl, o “Musa do MMA 2016″.

