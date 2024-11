Até o momento 134 deputados assinaram a PEC contra a escala 6x1; Saiba quem são

Até o momento ao menos 134 deputados federais assinaram o texto que apresenta uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que tem como objetivo extinguir a jornada de trabalho 6x1. Segundo o UOL, a informação foi confirmada na noite da última segunda-feira, dia 11 de novembro, pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que é a responsável por recolher as assinaturas referentes à proposta.

Para que o texto seja protocolado na Câmara dos Deputados é necessário que ao menos 171 parlamentares assinem a favor da proposta. Atualmente, 134 assinaram à lista que se tornou assunto de debate nas redes sociais ao longo dos últimos dias.

O texto em questão, protocolado no dia 1º de maio deste ano, pede que a carga horária máxima dos trabalhadores passe de 44 horas semanais para 36 horas semanas, mantendo carga máxima diária de 8 horas. Segundo a Erika Hilton, a escala 6x1, aplicada atualmente, pode ser considerada desumana ao privar o trabalhador do “direito de passar tempo com sua família, cuidar de si, se divertir e até mesmo se qualificar para um emprego melhor”.

Nas redes sociais, páginas compartilharam uma lista com o nome dos parlamentares que ainda não se posicionaram sobre o assunto e pediram para que os internautas cobrem um posicionamento de seus candidatos.

Saiba quem assinou

Até o momento, os seguintes parlamentares assinaram a proposta e se mostraram favoráveis a discutir o tema, seja ele conforme foi apresentado no texto ou com modificações pontuais.