Shoppings de SP contam com programações especiais para a chegada do Papai Noel; confira

O Natal é celebrado no mês que vem, mas muitos shoppings de São Paulo já estão completamente decorados e com programações especiais ao longo de novembro. Além da chegada do Papai Noel, os pequenos podem se encantar desde agora com atrações como o “Bom Velhinho” motociclista, oficinas de biscoitos natalinos, “tronos pets”, caixinha para entrega de chupetas e até atendimento em Libras.

O Metro World News separou algumas dessas programações natalinas. Veja abaixo:

Shopping SP Market

O Shopping SP Market, localizado na Zona na Sul de São Paulo, já está no clima do Natal. E o Papai Noel chega ao local neste sábado (9), às 11h, quando será realizada uma grande parada natalina.

O evento marca a abertura oficial da decoração, que este ano está toda adaptada e apresenta o tema “Candy”. A parada natalina conta com a participação de pessoas de todas as idades, origens e habilidades. O evento celebra a diversidade com um elenco artístico que inclui diversos tipos de corpos, cores, gêneros e perfis. A proposta é criar uma experiência mágica e acessível, onde todos possam se sentir representados e como parte integrante do grande espetáculo.

E tem ainda distribuição de pipoca, algodão doce, doces, balões e a presença de personagens e uma banda para animar os corredores com muita música e diversão. A equipe de promotoria e concierge também realiza atendimento em Libras.

As apresentações ocorrem também nos dias 16, 23 e 30 de novembro e 7 e 14 de dezembro. Sempre às 14h, com 2 horas de duração. O SP Market fica na Avenida das Nações Unidas, número 22.540, em São Paulo.

Shopping Penha

O Shopping Penha, que fica na Zona Leste da Capital, também está com uma programação especial para o Natal. Este ano, o evento ressalta o espírito comunitário com o tema “Os Brilhos do Natal”.

O Papai Noel também chega neste sábado, às 18h, sendo que desta vez a entrada será diferente: o “Bom Velhinho” estará motorizado e será acompanhado por pelo menos 50 motociclistas. O grupo vai realizar a importante missão de arrecadar brinquedos para crianças de instituições da região.

O decoração de Natal ficará disponível até o dia 6 de janeiro de 2025 no estabelecimento, localizado na Rua Doutor João Ribeiro, número 304, em Penha de França.

Shopping Frei Caneca

O Shopping Frei Caneca, localizado na Consolação, terá uma programação especial já a partir deste sábado. O Papai Noel chega ao estabelecimento às 14h, acompanhado por vários personagens natalinos, que vão desfilar pelos corredores.

Com o tema “Natal Rubi”, a festa começa pelo Piso 3 e a festa avança em direção ao trono tradicional, onde o “Bom Velhinho” ficará à espera de novas cartinhas e ao lado do especial “Trono Pet”, voltado para os amigos de quatro patas.

A programação ainda conta com distribuição de gorrinhos natalinos, pipoca e algodão doce para todos entrarem no clima. No mesmo dia, começam as oficinas temáticas de Natal, no espaço infantil Frei Canequinha, que seguem até o final de dezembro, oferecendo um espaço onde os pequenos podem dar asas à criatividade e viver o espírito natalino intensamente.

O estabelecimento fica na Rua Frei Caneca, número 569, na Consolação, em São Paulo.

Shopping ABC

O Shopping ABC, localizado em Santo André, no ABC Paulista, esse ano contará com uma verdadeira casa do Papai Noel. A chegada do “Bom Velhinho” está marcada para o próximo dia 15 de novembro, às 15h, quando ele abre oficialmente a programação natalina.

O empreendimento contará com ambientes cenográficos que inspiram a magia dessa época, além de levar os visitantes a uma verdadeira viagem na casa do Papai Noel, com cozinha, sala de estar, banheiro e até celeiro.

O shopping também prepara divertidas oficinas a partir do dia 15, em parceria com a Dona do Doce, e traz uma atividade exclusiva: a decoração de bolachas natalinas. Além disso, o “Bom Velhinho” fará o atendimento aos pequenos e recebimento das cartinhas, ao lado do tradicional “Trono Pet”.

O Shopping ABC fica na Avenida Pereira Barreto, número 42, em Santo André.

Atrium Shopping

O espírito natalino também invade o Atrium Shopping, localizado em Santo André, no ABC Paulista, a partir deste sábado. O Papai Noel chega às 14h, acompanhado de uma animada carreata de carros antigos, além de vários personagens natalinos. Os pequenos também vão receber pipoca e algodão doce.

A decoração deste ano traz o tema “Floresta Encantada”, que inclui a majestosa “Árvore dos Desejos”, com mensagens de esperança para 2025, e, na Vila de Natal, está o trono do Papai Noel, um trono pet, caixa de chupetas e um porta-cartinhas para mensagens ao “Bom Velhinho”.

Durante o período, as crianças também podem participar da “Oficina dos Desejos”, onde pintam e escrevem seus sonhos para o próximo ano.

O Atrium fica na Rua Giovanni Battista Pirelli, número 155, na Vila Homero, em Santo André.

Shopping Taboão

O Shopping Taboão, que fica em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, também conta com atrações especiais. Com o tema “Fantástico Natal”, a iluminação será inaugurada neste sábado e fica ativa até o dia 31 de dezembro.

Com um conceito mágico e grandioso, a decoração conta com elementos impressionantes, como uma enorme árvore de Natal iluminada, brinquedos para todas as idades, trenó tire-fotos e até um Papai Noel gigante, com cinco metros de altura, que recebe os visitantes na entrada principal.

Os clientes também encontram uma variedade de atrações encantadoras, incluindo um carrossel mágico, com cavalos dourados, e uma roda-gigante encantada. Ambos os brinquedos terão ingressos a preços acessíveis: R$ 10 por unidade ou pacotes promocionais de R$ 15 para duas unidades e R$ 30 para quatro.

O Taboão Shopping fica na Rodovia Régis Bittencourt, número 2.643, em Taboão da Serra.