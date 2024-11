‘Pode isso, Arnaldo? Eleito quer renunciar para vice, sua mãe, assumir prefeitura no interior do Ceará

Já está tudo acerto. Eleito na cidade de Orós, município do Ceará, Simão Pedro (PSD) já anunciou que vai renunciar ao cargo de Prefeito no dia da posse e quem deve assumir o cargo é sua vice-prefeito, Tereza Cristina Pequeno (PSB), que por acaso, também é sua mãe. A notícia é do jornal Estado de Minas.

ANÚNCIO

Pedro disse que pretende assumir uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará como deputado estadual e que a gestão da cidade ficará ‘na família’. Cristina, de 73 anos, já foi prefeita do município entre 1993 e 1996.

Segundo o prefeito eleito, a decisão de escolher sua mãe como vice foi tomada de maneira estratégica. “Vou renunciar no dia da posse, como prefeito. Vou ter dois diplomas, mas optarei pelo cargo de deputado, pois acredito que ele me permitirá ajudar mais o município. E, com minha mãe assumindo a prefeitura, não tenho dúvidas de que será uma combinação importante para Orós, para a região e para todos os municípios que confiaram em mim durante a campanha”, disse em entrevista.

LEIA TAMBÉM:

Simão Pedro foi eleito suplente de deputado estadual e vai ocupar a vaga deixada por Gabriella Aguiar (PSD), que fará o sentido inverso: vai renunciar à cadeira na Assembleia para assumir a vice-prefeitura de Fortaleza.

Orós, a cidade onde a mãe vai assumir o posto do filho na Prefeitura tem pouco mais de 19 mil habitantes e fica a cerca de 350 quilômetros da Capital, Fortaleza.