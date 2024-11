Mega-Sena de hoje paga o 6º maior prêmio de sua história

Acumulada novamente no sorteio de quinta-feira, a Mega-Sena retorna neste sábado com um dos maiores prêmios da loteria em sorteios regulares. Quem acertar as seis dezenas nesta noite pode levar para casa a bolada de R$ 200 milhões, segundo o site da Caixa Econômica Federal.

O prazo para fazer a aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa vai até 19h. A aposta simples, com 6 números marcados no volante, custa R$ 5.

O sorteio pode ser acompanhado ao vivo a partir das 20h nos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

QUANTO RENDE NA POUPANÇA?

O apostador que levar essa bolada para casa e quiser aplicar apenas na poupança, um dos menores rendimentos entre as aplicações, ganharia de juros, no primeiro mês, cerca de R$ 1, 1,13 milhão.

Quem ganhou no sorteio de quinta-feira?

No sorteio de quinta-feira o prêmio principal não saiu. Entretanto, cento e sessenta apostas fizeram a quina e cada uma delas recebeu R$ 51.793,93. Na faixa dos quatro acertos (quadra), foram 13.197 apostas que levaram de prêmio R$ 897,06.