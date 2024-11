Paulistano deve enfrentar fim de semana chuvoso

A chegada de uma frente fria associada a um corredor de umidade da Amazônia deve trazer mais instabilidade para toda a região sudeste do estado e garantir que a chuva continue a assolar a Grande São Paulo durante o final de semana, de acordo com dados da Climatempo.

Nesta sexta-feira, a frente deixa o dia chuvoso em toda a região, com chuva generalizada variando de morada a forte ao longo do dia, com rajadas de vento de até 50 km/h. A temperatura máxima não deve superar os 22º C durante o dia.

Neste sábado, a frente fria se afasta para o oceano, mas os ventos úmidos ainda causam bastante nebulosidade e chuvas isoladas em toda a região metropolitana. A temperatura máxima deve atingir a casa dos 20º C.

O domingo em São Paulo deve ser nublado, mas a chuva diminui, mas podem ocorrer pancadas isoladas. A temperatura máxima prevista para o domingo é de 19º C.

OUTROS ESTADOS

Se São Paulo aguarda um final de semana chuvoso, a situação é bem pior em outros estados, que têm previsão de temporais nos próximos dias, como Santa Catarina, Paraná, Leste de Minas Gerais, toda a região centro-oeste, Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará e Tocantins.

Nessas regiões, os acumulados de chuva durante o final de semana podem chegar a 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h.