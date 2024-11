Cães levam ossos humanos para lava-rápido no interior de São Paulo e assustam funcionários

Os trabalhadores de um lava-rápido localizado na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, ficaram completamente assustados após dois cachorros aparecerem no local levando partes de um corpo humano. Em declaração ao G1, a proprietária do local revelou que o caso trouxe uma sensação de “completa insegurança” para o bairro Betel, onde o estabelecimento fica localizado.

Conforme a fala da proprietária, identificada como Simone Camargo, o estabelecimento fica próximo a uma área de mata, na qual acreditam que os animais encontraram as partes do corpo humano. A descoberta aconteceu entre os meses de outubro e novembro outubro e novembro, quando dois animais diferentes apareceram carregando ossos humanos.

A presença dos cães no local é algo comum, eles costumam ficar em um posto de combustíveis e chegam a ser alimentados pelos trabalhadores do lava-rápido. No entanto, a descoberta feita por eles gerou um grande desconforto.

“Quando foi a fêmea que estava com a mão na boca, a gente achou que era um gatinho. Os gatos dão cria no meio do mato. Todo mundo saiu correndo atrás dela, só aí viram que era uma mão”, conta a mulher.

Investigação em andamento

O caso em questão está sendo investigado pela Polícia Civil de Paulínia desde o aparecimento da primeira parte humana, uma mão parcialmente carbonizada levada por um dos cães no dia 4 de outubro. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o registro inicial foi feito como “morte suspeita”.

“Segundo boletim de ocorrência, um cachorro teria aparecido em um lava-rápido carregando uma mão. A Polícia Civil foi acionada, sendo encontrado em um terreno próximo ao estabelecimento mais algumas ossadas humanas. Foi solicitado perícia no local e exames ao IC”.

Os últimos aparecimentos foram registrados no dia 30 de outubro, quando um cão trouxe um osso de fêmur, e no dia 1º, quando os animais levaram um pé.