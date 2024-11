O concurso 2794 da Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira um dos maiores prêmios do ano e pode pagar a quem acertar os seis números da loteria um prêmio que pode chegar a R$ 140 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Para tentar a sorte neste concurso, o apostador deve fazer sua aposta até 19h no aplicativo da Caixa ou nas casas lotéricas. A aposta simples, com seis números marcados no volante, custa R$ 5.

O resultado do sorteio pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e no Youtube, a partir das 20h.

SORTEIO DE TERÇA-FEIRA

Nenhum apostador levou a bolada da Mega no sorteio de terça-feira e o prêmio acumulou. Na faixa dos cinco acertos, 222 apostas levaram R$ 36.233,07.

Entre os apostadores que acertaram a quadra, foram 14.183 ao todo, cada um ganhou R$ 810,19.

Lotofácil sorteia R$ 4,5 milhões

Outro sorteio que está com o prêmio acumulado nesta quinta-feira é a Lotofácil, que promete pagar a quem acertar as quinze dezenas sorteadas o prêmio de R$ 4,5 milhões.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3 e pode ser feita até 19h nas casas lotéricas.