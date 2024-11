Idoso tem coleção de armas roubada após ter a casa invadida por criminosos em São Paulo

Um idoso colecionador de armas teve sua casa invadida durante a manhã da última quarta-feira, dia 06 de novembro, em Cotia, na Grande São Paulo. Durante a invasão, os homens levaram 2 fuzis, 5 carabinas, um rifle, uma pistola e ao menos 7 mil munições. Todos os itens eram parte da coleção que o idoso mantinha em sua casa, segundo informações do G1.

De acordo com a reportagem, a casa do colecionador foi invadida por volta das 8 horas da manhã. Dois idosos, de 77 e 61 anos, foram rendidos junto com o caseiro do imóvel, de 45. Durante a ação o dono do imóvel chegou a ser agredido com coronhadas pelos invasores que roubaram sua coleção de armas e munições, relógios, celulares e forçaram transferências bancárias via pix em valor aproximado de R$30 mil.

Sem pistas dos suspeitos

Após a ação, os criminosos colocaram os itens roubados dentro de um carro e fugiram do local do crime. O veículo que supostamente foi utilizado pelos invasores chegou a ser localizado abandonado em Vargem Grande Paulista, nas proximidades de onde ocorreu o roubo.

No veículo, que foi apreendido pela polícia e segue sendo periciado, foram encontrados diversos cartões bancários. Apesar disso, ainda não foram divulgadas informações sobre a suposta identidade dos suspeitos ou a motivação para o crime. As equipes da Delegacia de Cotia devem realizar buscas por imagens de câmeras de segurança que podem ajudar a identificar os suspeitos envolvidos na ação.

Os idosos conseguiram acionar a Polícia Militar após a saída dos criminosos. O dono da casa precisou ser levado ao hospital por conta dos ferimentos, mas foi medicado e liberado em seguida.