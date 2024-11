Estoque de sangue chega a níveis críticos em SP; Pró-Sangue convoca para doação

O estoque de sangue dos tipos O+, O- e B- atingiram níveis críticos no estado de São Paulo, de acordo com a Fundação Pró-Sangue, sendo suficiente para atender apenas 20% da demanda hospitalar. Outros tipos de sangue, como A- e AB- também estão em patamar crítico, sendo suficiente para atender apenas 50% da demanda.

“O número de doações precisa aumentar logo para que não haja risco de desabastecimento de sangue. Portanto, para que o sangue não falte, a Pró-Sangue faz um apelo à população para que venha doar sangue”, disse a instituição.

A Fundação Pró-Sangue é responsável por abastecer mais de 80 hospitais em todo o estado, a maioria da rede pública estadual, com cerca de 10 mil bolsas de sangue utilizadas para transfusão em pacientes com problemas graves ou que precisam passar por procedimentos cirúrgicos. A falta de sangue põe em risco pacientes de baixa renda que não tem acesso a tratamento particular e necessitam de atendimento nos hospitais estaduais.

Por isso, a Fundação, que atua em parceria com o Governo de São Paulo, está convocando a população para doarem sangue nos postos de coleta espalhados por toda a cidade. O agendamento online de data e hora pode ser feito com segurança pelo sistema da instituição, sem burocracia, clicando aqui .

Os requisitos para doar sangue são:

Estar em boas condições de saúde

Estar alimentado

Ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar o site)

Pesar mais de 50 kg

Levar um documento de identidade original com foto recente que permita a identificação do candidato

Evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação

Evitar o consumo de bebidas alcoólicas 12 horas antes

Candidatos com gripe ou resfriado devem aguardar uma semana antes de doarem sangue

Mais informações no site da fundação (www.prosangue.sp.gov.br).