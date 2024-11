Após forçar relação sexual com adolescente, jovem de 23 anos é preso por estupro pela Polícia Civil

Na última quarta-feira, dia 06 de novembro, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra um jovem, de 23 anos, que foi condenado por estupro de vulnerável em Rosana, município no extremo oeste do estado de São Paulo,

De acordo com informações do portal G1, o rapaz foi detido em Minas Gerais. Conforme investigações, ele conheceu a vítima, de 17 anos, através das redes sociais.

Ele convenceu a adolescente a encontrá-lo pessoalmente e, durante o encontro, ela entrou no carro do rapaz. Apesar de trocarem carícias de forma consensual em um primeiro momento, ele rejeitou os pedidos da menor para que parasse.

Na sequência, o jovem então a forçou a ter relações sexuais com ele contra sua vontade.

Os policiais se dirigiram até as cidades de Carvalhópolis (MG) e Turvolândia (MG), com a ajuda da Delegacia de Machado (MG), e obtiveram informações sobre a localização do envolvido. Após buscas, o mandado de prisão foi cumprido em Machado e agora o jovem está à disposição da Justiça.

