Saiba quem é o homem responsável por aplicar as penas de morte no tribunal do crime do PCC

Satanás do PCC

A Polícia Civil pode ter encontrado pistas sobre o funcionamento do chamado “tribunal do crime” do PCC. Por meio de uma descoberta realizada pela Polícia Militar na cidade de Taquaritinga, interior de São Paulo, os policiais podem ter identificado o responsável pelas execuções das “penas”.

ANÚNCIO

Leia também: “Carrefour” do PCC segue foragido após esconder armas em galinheiro

A descoberta ocorre depois que o corpo de Douglas Pereira Sobral, conhecido como Dodô, foi encontrado em uma área de mata em Taquaritinga. Ele teria sido morto após uma decisão do “tribunal do crime”. Informações obtidas pelo Metrópoles revelaram que a investigação da Polícia Civil aponta Alexsandro Cardoso Mota, conhecido como Satanás, como sendo o líder da facção na região.

O homem seria parte da “Sintonia dos 14″, composta por membros do PCC responsáveis pela coordenação e cumprimento das regras da facção em 14 regiões específicas da capita, região metropolitana de São Paulo e interior do estado. Eles seriam os responsáveis por determinar e executar a “pena”.

Ao menos 10 mortes foram atribuídas a Satanás, sendo seis delas registradas entre janeiro e novembro de 2024. Ele estaria no comando da região desde o ano de 2010 e teve sua prisão decretada assim como outros integrantes da facção, mas sege foragido da Justiça.

Cemitério clandestino do “tribunal do crime”

Além do corpo de Dodô, a polícia militar localizou e desenterrou os corpos de outras três pessoas em um possível cemitério clandestino atribuído ao “tribunal de Satanás”. Foi necessário utilizar uma retroescavadeira para recuperar os corpos no local.

A ação do homem foi denunciada por testemunhas protegidas, que atribuíram a ele a morte de diversas pessoas. Outros oito membros são apontados como parte do “núcleo da morte” e teriam participação direta nos assassinatos e na ocultação dos cadáveres.

Entre as vítimas de Satanás, estariam rivais da facção e desafetos de pessoas que buscam pela facção como forma de uma “punição pela justiça paralela”.