Donald Trump tem vitória matemática em eleição nos Estados Unidos

O empresário Donald Trump, candidato do partido Republicano, foi eleito presidente dos Estados Unidos segundo projeção realizada pela CNN com base nos votos apurados e cédulas restantes para apuração. Com a vitória sobre a atual vice-presidente, Kamala Harris, Trump retorna à Casa Branca para cumprir seu segundo mandato.

O resultado foi projetado com base nos votos já apurados em diversos estados e na estimativa de quantas cédulas ainda precisam ser contabilizadas ao longo das próximas horas.

Entenda como funciona a votação nos Estados Unidos

Diferente das eleições brasileiras, em que os candidatos são escolhidos diretamente, as eleições norte-americanas ocorrem de forma indireta. A votação escolhe 538 delegados, figura do sistema eleitoral americano, que se reúnem em seus respectivos estados e votam para presidente e vice-presidente.

Os delegados, por sua vez, compõem o Colégio Eleitoral, sendo que seus votos são contados pelo presidente do Senado em sessão conjunta do Congresso no dia 6 de janeiro, data em que ocorre a “certificação do presidente eleito”.

Informações: CNN Brasil.