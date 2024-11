Bombeiro foi visto em janela logo após mãe cair de prédio; vizinhos dizem que brigas eram constantes

O bombeiro reformado Hórus Alves Monteiro de Jesus, de 45 anos, que foi preso suspeito de tentativa de feminicídio contra a mãe, de 76, em Santos, no litoral de São Paulo, foi visto na janela do prédio logo após a queda, no 3º andar. Vizinhos também relataram à polícia que as brigas entre eles eram constantes e que o filho “maltratava demais” a idosa.

Após a queda, Hórus foi encontrado pela polícia ao lado da mãe, no térreo, sem falar nada. Em depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos, ele disse que estava na escada do prédio, indo ao supermercado, quando a idosa caiu. Porém, os relatos dos vizinhos contradizem essa versão, pois eles disseram que viram o homem olhar pela janela logo depois da queda.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (4), em um prédio do Conjunto Habitacional Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o BNH, que fica na Rua Jurubatuba, no bairro Aparecida. A Polícia Militar e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados logo após a queda.

A vítima, que sofreu traumatismos cranioencefálico e no tórax, foi levada para a Santa Casa de Santos, onde permaneceu internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela segue em estado estável, sem previsão de alta.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), após ser ouvido na delegacia, “o homem, que é bombeiro militar, foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes”. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Central de Polícia Judiciária de Santos (CPJ) e segue em investigação na DDM.