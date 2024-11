VÍDEO: Motorista persegue e atropela motociclista após discussão em bar, no interior de São Paulo

Um motorista de 36 anos é procurado após perseguir e atropelar um motociclista, de 38, na cidade de Jacupiranga, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, os dois discutiram enquanto estavam em um bar e, na saída, o autor passou com o carro por cima do rival (veja no vídeo abaixo). A vítima, que sofreu afundamento de crânio e deslocamento de mandíbula, segue internada em estado estável.

O caso aconteceu por volta das 15h40 do último sábado (2), na Rua Tancredo Carravieri. As imagens mostram quando o motociclista seguia na via e foi perseguido pelo condutor do carro. Após o atropelamento, o autor fugiu sem prestar socorro.

Outras pessoas que viram a cena acionaram o socorro, enquanto a vítima estava desacordada. O motociclista foi levado ao Pronto Atendimento Municipal. Após o primeiro atendimento, em função da gravidade do caso, foi encaminhado ao Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, em Pariquera-Açu, também no interior paulista.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul (Consaúde), responsável pela administração do hospital, informou que o paciente passou por exames e análises médicas e segue em observação para avaliação da neurologia. Apesar das lesões, o quadro dele é considerado estável.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio no 2º DP de Jacupiranga. Na manhã desta terça-feira (5), os agentes ainda procuram pelo motorista responsável pelo atropelamento.