Vídeo: Jovem “segura carro” com as pernas ao ser prensada contra poste no interior de São Paulo

Uma jovem de São José dos Campos, interior de São Paulo, publicou no TikTok registros do momento em que foi atropelada por um carro em frente a faculdade. Laura Lemos revelou que acabou “segurando” o carro com as próprias pernas e reforçou que só não teve sequelas mais graves devido aos treinos. Segundo publicado pelo Metrópoles, ela teve uma fratura no fêmur e quebrou a bacia em quatro lugares.

Em dois vídeos, publicados por meio de seu perfil na rede social, a jovem revela detalhes do acidente. No primeiro registro, feito em tom de brincadeira, ela publica inicialmente uma imagem treinando as pernas na academia, na sequência ela compartilha registros do acidente, ocorrido há 1 mês. “Quando der vontade de pular o leg day, lembra de mim... que saí viva de um esmagamento e ainda dei PT em um carro”.

Veja o vídeo compartilhado pela jovem:

O motorista segue “foragido”

Após as imagens publicadas viralizarem nas redes sociais, a jovem fez um novo vídeo contando detalhes sobre o acidente. Segundo Laura, o atropelamento ocorreu quando ela estava na frente da faculdade na noite de 4 de outubro.

Na ocasião, ela estava no local com outros dois amigos, um deles era dono de um dos carros envolvidos no acidente. “Era sexta-feira, eu estava na frente da minha faculdade com meu melhor amigo e dois amigos dele, aí veio esse carro e bateu no carro que estava estacionado na minha frente, que era, inclusive, de um dos meninos que estava com a gente”.

Laura só conseguiu se soltar do poste depois que diversas pessoas conseguiram remover o carro que a prensava no local. Em decorrência dos ferimentos ela precisou fazer uma cirurgia no fêmur e passou uma semana internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela relatou ainda sentir muita dor na bacia em decorrência da fratura.

“Minha perna que amassou e ficou toda arranhada teve esmagamento de músculo, então também teve hemorragia entre eles, ficou bem feio”, explica a jovem que revelou não saber do paradeiro do motorista que causou o acidente. Segundo ela, apesar do processo estar correndo o rapaz fugiu para São Paulo no dia seguinte, como forma de esconder o carro amassado.