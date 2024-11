VÍDEO: Acusado por vários crimes, homem pula do telhado em piscina para tentar fugir da polícia; veja

Homem pula de telhado em piscina para tentar fugir da polícia, mas acaba preso, no interior de SP

Um homem de 46 anos se aventurou pulando de um telhado dentro de uma piscina para tentar fugir da polícia, em Cerquilho, no interior de São Paulo, mas acabou sendo preso. Um vídeo mostra quando ele fez o salto e, na sequência, foi rendido pelos agentes (veja abaixo). Além de invadir um comércio, a filha dele o denunciou por crimes como agressão, cárcere privado e coação para esconder drogas.

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (4). O vídeo mostra o homem caminhando sobre o telhado e saltando na piscina. Após dar o mergulho, no entanto, ele saiu da água e logo colocou as mãos para o alto. Nesse momento é possível ver os policiais entrando no local.

O vídeo prossegue mostrando o homem sendo algemado e, logo depois, colocado em uma viatura. Dali, ele foi levado até a delegacia da cidade.

Conforme a Polícia Civil, antes de ser preso, o homem tinha invadido um comércio, que fica ao lado da casa dele. Ele estava armado e ficou ameaçando os familiares de lá. Os agentes seguiram ao local, com apoio da Guarda Municipal, e tentavam a rendição dele.

Após algum tempo, os agentes entraram no local e, ao perceber a aproximação, o homem seguiu para o telhado e pulou na piscina, quando acabou rendido.

A filha dele prestou depoimento e disse que o homem era agressivo e que a manteve em cárcere privado. Além disso, quando eles saíam pela cidade, ele a obrigava a esconder drogas nas partes íntimas, pois acreditava que assim o entorpecente não seria achado, em caso de uma abordagem policial. A garota disse que também já tinha sido obrigada pelo pai a andar com uma arma na cintura.

O homem, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante e responderá por posse ilegal de arma, ameaça, invasão de domicílio, violência doméstica, tortura psicológica contra mulher e corrupção de menores. Ele permaneceu à disposição da Justiça.