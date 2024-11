Tutores pedem justiça por cão baleado na cabeça após suposta briga

Os tutores do cão Thor, de 7 anos, celebraram a alta do animal que foi baleado duas vezes na cabeça após uma suposta briga entre cães na cidade de Limeira, interior de São Paulo. Conforme reportagem do G1, o cão estava internado desde o dia 31 de outubro em um hospital veterinário da cidade.

A alta de Thor foi comemorada por seus tutores e pela equipe médica do hospital veterinário que o recebeu. Em publicação nas redes sociais, a equipe de atendimento também pediu por Justiça. “Obrigado a todos que nos ajudaram de qualquer forma. Nunca iremos nos esquecer”, escreveu Fábio de Souza, tutor do animal.

Apesar de ter alta da unidade de atendimento, Thor ainda será acompanhado pela equipe e deve passar por um novo procedimento cirúrgico. De acordo com Edson Fagundes, diretor do hospital e médico veterinário, o cão deverá passar por uma cirurgia para tentar salvar um dos olhos, atingido pelo disparo.

“Ainda estamos acompanhando o olho dele, precisamos realizar um procedimento chamado flap de terceira pálpebra para tentar salvar o olho. Infelizmente um dos projéteis ficou alojado no seio mandibular e retirar seria muito arriscado podendo causar lesão. Mas, por enquanto, ele segue bem”, conta.

Entenda o caso

Thor foi levado ao hospital veterinário após ser alvo de dois disparos durante as primeiras horas da manhã do dia 31 de outubro. Segundo vizinhos do lava-rápido onde mora o animal, ocorreu uma briga entre cães por volta das 5 horas da manhã, depois de aproximadamente 20 minutos foram realizados dois disparos.

“Voltaram e deram dois tiros na cabeça do meu cachorro”, conta Fábio. Segundo ele, a identidade do autor dos disparos ainda não foi descoberta, mas o caso foi registrado com um Boletim de Ocorrência na delegacia da região.

Os tutores agora tentam levantar fundos para o pagar o tratamento de Thor. “O cachorro é um filho para nós. Está aqui todo dia com a gente, cuida do estabelecimento. É triste. Não pode fazer isso aí não. Quero justiça. Quero justiça porque o cara que fez isso aí com meu cachorro pode fazer com qualquer um também”.