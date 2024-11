VÍDEO: Idoso morre após ser atropelado por carro em alta velocidade que invadiu calçada, no litoral de SP

Idoso de 83 anos morreu após ser atropelado por estudante de medicina em calçada, no Guarujá, no litoral de SP

Um idoso de 83 anos morreu após ser atropelado por um carro em alta velocidade que invadiu a calçada, no Guarujá, no litoral de São Paulo. A vítima estava na frente de um supermercado, onde costumava ficar tocando violão, quando foi atingida e faleceu no local (veja no vídeo abaixo). O condutor é um estudante de medicina, de 21 anos, que teria sido atingido por outro veículo ao fazer uma ultrapassagem e perdeu o controle da direção.

O caso aconteceu no fim da tarde de segunda-feira (4), na Avenida Dom Pedro I, no bairro Enseada. Testemunhas relataram que uma SUV preta mudou de faixa para tentar acessar o estacionamento do supermercado, quando atingiu a S10 conduzida pelo estudante de medicina, que seguia em alta velocidade e tentava fazer a ultrapassagem. Com o impacto, a picape invadiu a calçada, atropelou o idoso e voltou para a via.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra o idoso já morto, caído na calçada, enquanto testemunhas se desesperavam com a situação e indicavam os veículos envolvidos no acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o idoso não resistiu.

Uma testemunha contou ao “Santa Portal” que o estudante de medicina estava “costurando” os veículos quando houve a batida. “Eu estava na faixa da direita e uma picape verde estava quase em cima de mim, cortou pela esquerda e voltou para a minha frente. Quase me levou. Ele foi cortando os carros a frente. Em uma velocidade absurda”, relatou.

A Polícia Militar foi acionada e preservou a área do acidente. Tanto o estudante de medicina, quanto o condutor do carro preto, permaneceram no local e foram submetidos a testes do bafômetro. Ambos tiveram resultado negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.

Os motoristas foram levados para a Delegacia Sede de Guarujá, onde prestaram depoimentos e foram liberados. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.