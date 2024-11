Número de brasileiros resgatados do Líbano passa de 2 mil; criança de 1 ano morreu no conflito

Décimo voo com repatriados chega ao Brasil

Chegou a São Paulo o décimo voo da Força Aérea Brasileira (FAB) trazendo 213 brasileiros e quatro pets resgatados em meio aos conflitos no Líbano. De acordo com publicação feita pelo G1, o voo é parte da “Operação Raízes do Cedro”, responsável por repatriar ao menos 2 mil brasileiros desde o dia 2 de outubro.

A chegada da décima aeronave com brasileiros repatriadas ocorre apenas algumas horas após o Itamaraty confirmar a morte de uma terceira criança brasileira em meio ao conflito entre Israel e Hezbollah no Líbano. Segundo o órgão, a menina e sua família aguardavam a repatriação para o Brasil. Identificada como Fátima Abbas, a criança tinha 1 ano e dois meses e estava no subúrbio de Hadeth, ao sul de Beirute. Assim como ela, outras duas crianças brasileiras também foram vítimas dos bombardeios.

Mais de 2 mil repatriados

Conforme informações do governo federal, os voos de repatriação realizados pela FAB buscam uma lista de passageiros nas áreas de conflito no Líbano. Para tal, é priorizado o embarque de mulheres, crianças, idosos e brasileiros que não residem no Líbano.

Os passageiros são em sua maioria brasileiros, estrangeiros parentes de primeiro grau dos brasileiros resgatados e estrangeiros que tiveram o embarque solicitado por meio dos governos de seus países. O primeiro voo de repatriação aconteceu no dia 2 de outubro, e foi seguido por novos embarques, totalizando 2.071 repatriados desde o início dos confrontos.