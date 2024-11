Jovem é morta a facadas pelo namorado pouco depois de estarem juntos em festa de família, em GO

A Polícia Civil investiga a morte da jovem Nadiane Ferreira, de 18 anos, que foi encontrada com várias marcas de facadas em uma rua de Itapuranga, em Goiás. Pouco antes, ela estava em uma festa de família com o namorado, Gean Martins, de 26. Eles teriam se desentendido e deixado o local e, em questão de minutos, os parentes foram avisados da morte da vítima. O rapaz fugiu, mas foi localizado em uma chácara e preso pelo feminicídio.

O caso aconteceu no último sábado (2), no Setor Jardim das Oliveiras. Nadiane levou facadas no peito e não resistiu, sendo que já foi encontrada sem vida.

Gean, que tinha saído da festa com a jovem, não estava no local. O rapaz passou a ser procurado e só foi achado pela Polícia Militar na madrugada de domingo (3), escondido em uma chácara nas proximidades de Morro Agudo de Goiás (GO). Ao ser preso, ele confessou a autoria do feminicídio.

O rapaz passou por audiência de custódia ainda no domingo, quando a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, ou seja, sem prazo determinado. Ele tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

A investigação aponta que Gean começou a brigar com Nadiane dentro de um carro, mas eles desceram do veículo quando ele a esfaqueou. O caso continua em investigação na Delegacia de Itapuranga.

A defesa de Gean não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.