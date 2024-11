Ex-PM da Rota é um dos mortos carbonizados em carro no interior de SP; veículo era da esposa dele

O ex-policial militar das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) Fábio Henrique Vieira é um dos dois mortos carbonizados dentro de um carro em Itupeva, no interior de São Paulo. Familiares dele estiveram no Instituto Médico Legal (IML) e fizeram o reconhecimento. Outro ponto que ligou ao PM aposentado foi o fato de que o veículo queimado pertence à esposa dele. A identificação do outro morto ainda não foi concluída.

ANÚNCIO

De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, também no interior paulista, o ex-PM estava desaparecido desde a última sexta-feira (1º). O corpo dele e de outro homem foi achado dentro do carro, que ainda estava em chamas, no sábado (2), na Via Cirineu Tonolli. Os bombeiros foram acionados para controlar as chamas, mas já acharam as vítimas sem vida.

LEIA TAMBÉM:

Os familiares contaram que Fábio morava na capital paulista. No carro, próximo ao corpo dele, estavam vários pertences queimados.

Conforme a delegada Aline Nery Bonchristiani, um dos homens apresentava uma marca na cabeça, semelhante a disparo de arma de fogo. No IML, constatou-se que essa vítima era o ex-policial da Rota.

O caso foi registrado como homicídio pelo plantão do 1º Distrito Policial de Jundiaí. Depois, seguiu para apuração na DIG.

A corporação apura se as vítimas foram alvo de uma execução e quem pode estar envolvido nos assassinatos. Até a manhã desta segunda-feira (4), no entanto, ninguém tinha sido preso.