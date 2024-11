Dois homens morrem carbonizados dentro de carro no interior de SP; vídeo mostra veículo em chamas

Dois homens morreram carbonizados dentro de carro achado em chamas, em Itupeva, no interior de SP

Dois homens morreram carbonizados dentro de um carro em Itupeva, no interior de São Paulo, no sábado (2). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando o veículo foi encontrado ainda em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando apagaram o fogo já acharam as vítimas sem vida (assista abaixo). Uma delas é um ex-policial militar das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), que tinha uma marca de tiro na cabeça. Já a outra ainda não foi identificada.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os bombeiros foram acionados para apagar o fogo do veículo que estava na Rua Cirineu Tonolli, mas as vítimas já estavam mortas e carbonizadas.

Os corpos foram retirados e encaminhados para exames necropsiais no Instituto Médico Legal (IML). Conforme a delegada Aline Nery Bonchristiani, um dos homens apresentava uma marca na cabeça, semelhante a disparo de arma de fogo.

Horas após o registro da ocorrência, essa vítima foi identificada como sendo o ex-PM da Rota Fábio Henrique, segundo informações da reportagem do “SBT” (veja o vídeo abaixo).

O caso foi registrado como homicídio pelo plantão do 1º Distrito Policial de Jundiaí. Depois, seguiu para apuração na Delegacia de Investigações Gerais do município.