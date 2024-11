Dengue em SP: postos retomam vacinação de crianças entre 10 e 14 anos

A Prefeitura de São Paulo informou que recebeu mais 170 mil doses da vacina contra a dengue e retomou a aplicação da primeira dose em crianças entre 10 e 14 anos na Capital que ainda não foram imunizadas.

Para imunizar as crianças, os pais ou responsáveis devem comparecer de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou Assistências Médicas Ambulatoriais (Amas) espalhadas pela cidade, entre 7h e 19h, com o menor e o documento de identificação com foto da criança.

A segundo dose da vacina é aplicada após três meses da primeira dose e, segundo Prefeitura, continua sendo administrada normalmente.

A vacinação contra dengue na cidade de São Paulo começou em abril deste ano e já foram vacinadas 186 mil crianças e adolescentes. Na segunda dose, já foram vacinadas mais de 101 mil crianças até o momento, de acordo com a Secretaria municipal de Saúde.

A Secretaria de Saúde pede a todos que consultem a disponibilidade da vacina nos postos perto de suas casas pelo portal De olho na fila.

MORTES POR DENGUE EM SP

Até 3 de junho deste ano, em todo o estado de São Paulo havia sido registrada 915 mortes por dengue e pelo menos mais 1.178 casos suspeitos que ainda estavam em apuração. São Paulo é o estado com mais número de casos de dengue confirmados em todo o país.