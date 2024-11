Ar-condicionado, geladeira, chuveiro até ferro elétrico: saiba como economizar energia no calor

Mesmo ainda estando no inverno, a previsão do tempo indica dias quentes em boa parte do país neste mês de novembro, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dessa forma, é comum que as pessoas busquem usar eletrodomésticos e outros produtos eletrônicos que ajudam a reduzir o calor dentro das casas. A Enel Distribuição São Paulo deu algumas dicas de como é possível minimizar o impacto na conta de luz em tempos de altas temperaturas, sem abrir mão do conforto.

“Pequenas ações, como optar por aparelhos com o selo Procel, alterar o chuveiro para o modo verão e evitar abrir e fechar a porta da geladeira por mais vezes que o necessário, fazem a diferença. Cada ação conta para preservar o meio ambiente e reduzir os custos na conta de luz”, explica Marcio Jardim, diretor de operação e manutenção da Enel SP.

Confira abaixo algumas dicas que podem ajudar a reduzir o consumo de energia em dias quentes:

Ar-condicionado

Opte por modelos com o selo Procel/Inmetro de eficiência energética A e potência adequada ao tamanho do ambiente;

Ajuste a temperatura para 23°C ou mais nos períodos de forte calor;

Mantenha portas e janelas fechadas para evitar que o ar frio escape;

O recomendável é instalar o aparelho em uma parte alta do cômodo, isso ajuda a resfriar o ambiente de maneira uniforme, sem consumir energia desnecessariamente;

O modelo inverter é uma boa opção para quem busca um aparelho com maior eficiência energética, economia de energia e conforto térmico;

Use a função de economia de energia ou “sleep”. Geralmente os aparelhos trazem essa função que pode ser efetiva. Consulte o manual do seu equipamento para maiores detalhes.

Chuveiro elétrico

Faça a instalação com conexões boas e fios adequados;

Em dias quentes, coloque a chave na posição “verão”;

Feche o chuveiro para se ensaboar e limpe os furos de saída de água periodicamente;

Reduza o tempo de banho;

Nunca reaproveite uma resistência queimada, pois isso aumenta o consumo e põe em risco sua segurança.

Geladeiras, freezers, adegas e cervejeiras

Evite abrir e fechar a porta do aparelho a todo instante;

Verifique sempre o estado das borrachas de vedação;

Mantenha a parte traseira ventilada e sem poeira, deixando um espaço entre o aparelho e a parede para o ar poder circular;

Evite o acúmulo de gelo;

Instale o aparelho em um local bem ventilado, longe do fogão, aquecedor e áreas expostas ao sol.

Máquina de lavar

Priorize a secagem natural das roupas em dias quentes;

Procure lavar o máximo de roupas possível de uma só vez;

Mantenha o filtro da máquina sempre limpo para não ter que repetir a operação “enxaguar”;

Escolha máquinas com selo Procel ou classificação A do Inmetro.

Iluminação

Substitua lâmpadas antigas pelas de LED, pois são mais econômicas — ao substituir uma lâmpada incandescente de 100WW por uma fluorescente de 32W você economiza cerca de 60% de energia;

Aproveite a luz natural do dia. Abras as cortinas;

Apague a luz quando ninguém estiver no local;

Escolha cores claras para pintar o teto e paredes internas, elas refletem melhor a luz, diminuindo a necessidade de iluminação artificial.

Ferro elétrico

Um dos grandes vilões no consumo de energia elétrica em uma residência é o ferro de passar roupas. O aparelho pode representar até 7% do valor da sua conta de energia. Por isso, procure acumular o máximo de roupas antes de passar. Assim, você usa a energia com mais eficiência e economiza na fatura;

Use o ferro no grau correto de aquecimento para cada tipo de tecido e inicie o trabalho pelas roupas mais pesadas;

Nos ferros automáticos, regule a temperatura. Passe primeiro as roupas que precisam de menos calor;

Após desligar o ferro, aproveite o calor remanescente para passar algumas roupas leves.