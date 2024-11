Perseguição a torcedores cruzeirenses teria começado ainda no Paraná

Na mesma data em que a Polícia Civil cumpre os mandados de prisão, busca e apreensão contra seis torcedores da organizada palmeirense Mancha Alviverde, uma investigação complementar levantou a possibilidade de que uma torcida organizada paranaense teria auxiliado na emboscada realizada contra torcedores do Cruzeiro no dia 27 de outubro. Na ocasião, ao menos 17 torcedores ficaram feridos e um morreu.

De acordo com informações publicadas pela CNN Brasil, policiais que trabalham no caso foram informados de que os torcedores da Máfia Azul, torcida organizada cruzeirense, teriam sido perseguidos desde o momento em que deixaram o estacionamento do estádio que recebeu o jogo entre Athletico Paranaense e Cruzeiro, no dia 26 de outubro.

No documento ao qual a reportagem teve acesso não fica claro quem teria sido responsável por “rastrear” e acompanhar os ônibus com os torcedores da Máfia Azul, mas é levantada a hipótese de que uma terceira torcida esteja envolvida no caso. Além disso, o nome de Jorge Luiz Sampaio, presidente da Mancha Alviverde, também é citado.

Mandado de prisão

Conforme as informações contidas no relatório da Polícia Civil, o vice-presidente da Mancha Alviverde, Felipe Santos, teria sido visto nas proximidades do local em que ocorreu a emboscada aos ônibus com torcedores do Cruzeiro. Ele estaria na altura do km 65 da Rodovia Fernão Dias aproximadamente 2 horas antes do confronto, o que dá indícios de que ele se preparava para a emboscada. Felipe é inclusive visto como um dos líderes do planejamento da ação.

Na tarde da última quarta-feira (30), a Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Jorge Luiz Sampaio, Felipe Santos, Neilo Ferreira e Silva, Leandro Gomes dos Santos, Henrique Moreira Lelis e Aurélio Andrade de Lima. Eles são apontados como os principais líderes da torcida palmeirense e seriam os responsáveis pelo ataque realizado.

Vale lembrar que, por meio de nota emitida nas redes sociais, a Mancha Alviverde negou envolvimento na emboscada.