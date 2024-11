Mega-Sena milionária: sorteio de hoje paga R$ 105 milhões

Confira as seis dezenas da Mega-Sena desta sexta-feira (1º) e veja se vai botar as mãos no prêmio que promete ser um dos maiores do ano, estimado em R$ 105 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena são:

16, 22, 33, 34, 49, 59

SÁBADO NÃO TEM SORTEIO

Neste sábado, em função do feriado de Finados, não haverá sorteio das loterias da Caixa, por isso o sorteio da Mega-Sena foi antecipado para o dia de hoje (sexta-feira). Excepcionalmente, só haverá dois sorteios nesta semana.

PRÊMIO ACUMULADO NA TERÇA-FEIRA

No sorteio de terça-feira, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal e o prêmio acumulou.

Entretanto, cento e vinte e sete apostas fizeram a quina neste sorteio e cada um dos apostadores levou para casa um prêmio de R$ 40.720,36.

Também foram premiadas 9,9 mil apostas que fizeram a quadra e cada apostador faturou R$ 746,24.