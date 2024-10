Vestibulinho ETECS-SP: inscrições começaram hoje

Quem for prestar o vestibulinho para tentar uma vaga em uma das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de São Paulo tem até o dia 26 de novembro para se inscrever pelo site vestibulinhoetec.com.br.

A taxa de inscrição é de R$ 39,85 e pode ser paga em qualquer agência bancária ou pela Internet. O exame será aplicado em 15 de dezembro.

As Etecs oferecem 92.242 vagas para o ensino médio gratuito em todo o estado de São Paulo. É possível optar pelo Ensino Médio, Técnico, Médio integrado ao Técnico, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), Especializações Técnicas ou vagas remanescentes de segundo módulo.

Quem tiver dificuldade em acessar a internet para fazer a inscrição pode entrar em contato com a unidade na qual pretende estudar e agendar data e horário para usar o computador e fazer a inscrição.

O preenchimento dos dados é de inteira responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos.

Mais informações sobre o processo de inscrição e a documentação necessária, podem ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, na internet.