Técnico de enfermagem abusava sexualmente de pacientes e gravava no celular, diz polícia

A denúncia da namorada levou a polícia a prender o técnico de enfermagem Wesley da Silva Ferreira, de 25 anos, suspeito de abusar sexualmente de pacientes e gravar os abusos com seu celular, em Curitiba, no Paraná.

A namorada do suspeito teve acesso ao seu celular e viu as gravações feitas pelo próprio autor em duas unidades de saúde, de acordo com a delegada Aline Manzatto, que investiga o crime, onde ele estuprava os pacientes enquanto eles estavam desacordados.

De acordo com a polícia, pelos vídeos foi possível identificar quatro vítimas, e todas elas eram homens. As investigações também mostram que Wesley é portador do vírus HIV desde 2019, então ele também deve responder por crime de perigo de contágio de moléstia grave.

Agentes da polícia realizaram buscas na casa do técnico de enfermagem e encontraram medicamentos como fentanil, quetamina e morfina, todos subtraídos do posto de saúde onde ele atuava. O celular foi apreendido e encaminhado à perícia e a polícia desconfia que ele seja responsável por outros crimes de abuso sexual.

Wesley foi preso na terça-feira e levado para a penitenciária estadual.