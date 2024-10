Filho atropela e mata a própria mãe no RJ

Imagem do local do crime, de câmera de segurança

Sob efeito de drogas e álcool, um estudante de medicina atropelou e matou a própria mãe em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Militar fluminense, policiais foram acionados para atenderem a uma ocorrência de acidente fatal de trânsito no bairro Parque Vicente Gonçalves Dias.

Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram o fato e o envolvimento de dois veículos no acidente, já que o estudante ainda bateu o carro depois de matar a mãe. O caso aconteceu na segunda (28). Ele foi preso em flagrante.

Inicialmente, o rapaz foi indiciado por homicídio culposo, por estar sob efeito de drogas e álcool, mas depois a tipificação do crime foi alterada. Em nota, a Polícia Civil do estado informou que ele será autuado por feminicídio. As investigações permanecem em andamento no 146ª DP para esclarecimento das circunstâncias do acidente.

Segundo a polícia civil, após analisarem as câmeras de segurança que registraram a passagem do carro do autor, ficou confirmado que ele dirigia em alta velocidade no momento em que atropelou a mãe.

Ainda segundo as autoridades, o rapaz tem histórico de crimes, entre eles, o exercício ilegal da medicina. Como estudante, ele teria se passado por médico já formado em um hospital do município onde reside. O suspeito também possui registro por violência doméstica contra a mãe.

Após o ocorrido, pessoas próximas à família foram ouvidas na delegacia e relataram às autoridades que o suspeito e a mãe já tinham um histórico de desentendimento. A mulher também seria a responsável por pagar pelos estudos do rapaz.