Vestibular Unesp 2025: medicina e psicologia são os cursos mais concorridos

O curso de medicina e de psicologia estão entre os mais concorridos do vestibular 2025 da Universidade Estadual Paulista (Unesp), de acordo com a relação candidato/vaga divulgado pela instituição.

ANÚNCIO

O vestibular deste ano tem 64.851 inscritos para 6.596 vagas e medicina é de longe o mais concorrido, com 261,2 candidatos por vaga. Em segundo lugar está o curso de Psicologia em Bauru, com 46,6 candidatos por vaga e Direito em Franca, com 41 candidato/vaga.

Os demais cursos da lista são:

Ciência da Computação, em Bauru (35,2);

Ciências Biomédicas, em Botucatu (27,3);

Psicologia – noturno -, em Bauru (27,2);

Medicina Veterinária, em Botucatu (24,2);

Ciência da Computação, em São José do Rio Preto (24,1);

Nutrição, em Botucatu (23,4); Direito – noturno -, em Franca (21,5).

VESTIBULAR

A primeira fase do vestibular da Unesp será realizado no dia 15 de novembro, em 31 cidades do estado de São Paulo e quatro em outros estados. A segunda fase será aplicada em 8 e 9 de dezembro e a lista final dos aprovados sai em 31 de janeiro de 2025.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (126 vagas), Araraquara (764), Assis (352), Bauru (992), Botucatu (538), Dracena (70), Franca (369), Guaratinguetá (274), Ilha Solteira (265), Itapeva (66), Jaboticabal (252), Marília (400), Ourinhos (54), Presidente Prudente (529), Registro (64), Rio Claro (423), Rosana (58), São João da Boa Vista (70), São José do Rio Preto (391), São José dos Campos (108), São Paulo (185), São Vicente (72), Sorocaba (72) e Tupã (102).

A relação candidato/vaga completa pode ser conferida nos sites da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pelo Vestibular 2025.