Mulher pelada invade o Palácio do Planalto e tenta falar com Lula

Mulher pelada invade Palácio do Planalto

Uma mulher não identificada de aparentemente 30 anos tentou invadir o gabinete onde o presidente Lula trabalha, no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira e um detalhe chamou a atenção dos seguranças do local: ela estava completamente nua.

Segundo os seguranças, a mulher chegou vestida ao balcão do Planalto, e logo após passar pelo detector de metais tirou toda a roupa.

Segundo os vídeos gravados no loca, ela dizia “Isso é pro Lula fazer isso comigo e com a minha família?”

De acordo com informações do Jornal O Globo, a mulher exigia ser recebida pelo presidente Lula ou pelo vice, Geraldo Alckmin.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação da Presidência, a mulher estava em surto psicótico e falava coisas desconexas e sem sentido. Ela foi barrada pelos seguranças e encaminhada ao Hospital Base de Brasília.

Não há mais informações sobre o estado de saúde da mulher.