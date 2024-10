Vídeo: Sessão legislativa termina com “pega-pega” entre vereadores em Santa Catarina

Uma sessão da Câmara de Vereadores precisou ser encerrada após uma briga entre dois parlamentares terminar em um “pega-pega”. Conforme reportagem do G1, o caso foi registrado na Câmara de Vereadores de Coronel Martins, no Oeste de Santa Catarina, na noite da última segunda-feira (28).

Internautas que acompanhavam a transmissão ao vivo do encontro assistiram ao momento em que o vereador Arlenio Cecatto (PT), conhecido como Chico, corre atrás de Luiz Carlos Savi (PSD), o Luizinho.

A confusão teve início depois que Luizinho proferiu uma fala contra Chico no microfone da câmara, chegando a chamar o outro parlamentar de “baba ovo”. Neste momento, Chico corre atrás de Luizinho, que segue correndo em torno da mesa onde outros políticos estavam acompanhando a sessão.

Discussão de longa data

Em declaração ao G1, a presidente da Câmara de Vereadores, Rosa Maria Camargo (PT) afirmou que a discussão entre os dois vereadores vem de longa data, mas nunca tinha deixado o campo do verbal. Diante do ocorrido, medidas serão tomadas conforme o regimento da casa.

Por sua vez, Chico afirmou que se pronunciará somente na Justiça, enquanto os partidos representados pelos vereadores e Luizinho não se pronunciaram sobre o ocorrido.

A confusão teve início após Luizinho (PSD) comentar sobre as eleições municipais deste ano, nas quais Chico (PT) foi derrotado por Moacir, prefeito reeleito pelo mesmo partido de Luizinho.

Até o momento desta publicação o vídeo contendo a íntegra da sessão estava disponível pela página da Câmara Coronel Martins no Facebook. As correria pode ser vista no final da sessão, que foi interrompida em decorrência da confusão entre os parlamentares.