‘Maior bicheiro do Rio’: saiba quem é Rogério Andrade, preso por encomendar assassinato de rival

Rogério Andrade, apontado como o 'maior bicheiro do Rio', foi preso na manhã desta terça-feira em uma operação do MPRJ

Rogério Andrade, apontado como o maior bicheiro do Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta terça-feira (29) em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público do Rio de Janeiro (Gaeco-MPRJ). O contraventor é acusado de ser o mandante da morte do bicheiro Fernando Iggnácio, executado em novembro de 2020.

Outro preso na operação é Gilmar Eneas Lisboa, que teria sido o responsável por monitorar Fernando até o assassinato.

Rogério é sobrinho de Castor de Andrade, um dos nomes mais importantes do jogo do bicho do Rio de Janeiro. Depois que o tio morreu de ataque cardíaco, em 1997, ele assumiu os negócios da família e ampliou a atuação com o uso de máquinas caça-níqueis, bingos e cassinos.

Conforme a denúncia do Gaeco, Rogério entrou em atritos com Fernando Iggnácio, que era genro e também herdeiro de Castor, sendo que a disputa pelo poder teria resultado na morte de mais de 50 pessoas. Assim, em novembro de 2020, ele teria encomendado a morte do rival, que foi executado a tiros de fuzil enquanto estava em um heliponto no Recreio dos Bandeirantes.

O caso foi investigado e Rogério foi apontado como o mandante do assassinato. Em março de 2021, ele foi denunciado pelo MPRJ. Porém, em fevereiro de 2022, após um recurso da defesa, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu trancar a ação penal contra o contraventor, alegando falta de provas.

Agora, o MPRJ afirma ter novos indícios sobre a autoria da execução de Fernando, que embasaram o novo pedido de prisão de Rogério e seu comparsa, Gilmar.

“Em novo procedimento investigatório criminal, o Gaeco identificou não só sucessivas execuções protagonizadas pela disputa entre os contraventores Fernando Iggnácio e Rogério de Andrade, mas também a participação de uma outra pessoa no homicídio de Fernando: Gilmar foi o responsável por monitorar a vítima até o momento do crime”, destaca o órgão.

A investigação descobriu que Rogério contratou um grupo de matadores de aluguel, conhecido como escritório do crime, para o assassinato. Integrantes teriam feito buscas na internet sobre quais metralhadoras podiam ser usadas para romper blindagem de veículos.

As defesas de Rogério e Gilmar não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Amante do Carnaval

Rogério Andrade é um dos patrocinadores da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, assim como seu tio fez década de 1970, e é tido como presidente da honra da agremiação.

De acordo com as investigações do MPRJ, além de manter o nome da família com prestígio, o patrocínio também é uma ação executada pelo contraventor para lavar o dinheiro do jogo do bicho.

A denúncia destaca que, enquanto expandia as ações do grupo criminoso, o bicheiro contava com apoio de nomes como Roni Lessa, que é o assassino confesso de Marielle Franco, além da delegada Adriana Belém.