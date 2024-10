Vai tentar a sorte na Mega-Sena? Prêmio está acumulado em R$ 95 milhões

Quem acertar as seis dezenas mágicas sorteadas nesta terça-feira pela Mega-Sena pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 95 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Para tentar a sorte nesse sorteio o apostador deve efetuar sua aposta até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

O sorteio será transmitido ao vivo pela Caixa em seus canais no Youtube e Facebook a partir das 20h.

QUANTO CUSTA APOSTAR?

A aposta simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 5. Há, porém, a possibilidade do apostador escolher mais números e com isso aumentar as probabilidades de acerto, mas o preço da aposta sobe de forma desproporcional.

Para se ter uma ideia, o máximo de números permitido no volante é 20 e o preço para essa aposta chega a R$ 193.800,00. A probabilidade de acerto, porém, salta de 1 em 50.063.860 para 1 em 1.292.