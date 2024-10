VÍDEO: Mulher é “engolida” por cova em cemitério

Uma auxiliar de serviços gerais que não teve o nome divulgado passou por um tremendo susto no sábado (26), em um cemitério sob concessão na Asa Sul, em Brasília (DF). Ela limpava o túmulo de um parente quando o terreno da cova cedeu e ela caiu nele.

Um popular gravou vídeo, que rapidamente viralizou nas redes sociais. A mulher ficou com mais de metade do corpo sob a terra. O incidente aconteceu no Cemitério Campo da Esperança.

Pessoas próximas e funcionários ajudaram a retirá-la, sem ferimentos. Em nota, a administração do cemitério lamentou o ocorrido, e disse que está investigando as causas.

Segundo o comunicado, casos como esses são raros, mas “podem acontecer em períodos chuvosos, quando o solo está mais úmido”. A empresa responsável pelo cemitério disse que está providenciando os reparos na cova.