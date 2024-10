Semana começa com chuva na região metropolitana de São Paulo

O vento úmido que sopra do litoral para o continente, fruto de um sistema de alta pressão agindo em alto mar, favorece o aumento de nuvens nas cidades da Grande São Paulo e a semana começa com previsão de chuva durante todo o dia.

Esta segunda-feira permanece nublada durante todo o dia e a máxima prevista não passa de 21ª C, de acordo com previsão da Climatempo.

O interior do estado deve ficar mais abafado durante o dia e por isso pode ter pancadas de chuva mais isolada e intensa nas regiões de Ribeirão Preto, Pirassununga, São Carlos e Campinas.

O litoral de São Paulo terá também um dia nublado, com abertura de sol em alguns momentos, e pancadas de chuva fraca a moderada no decorrer desta segunda-feira.

O sistema de alta pressão deve continuar com força nos próximos dias, estimulando a mudança dos ventos sobre a grande São Paulo.

Os dias devem intercalar períodos de sol e chuva e a temperatura deve subir na semana, variando entre 24º C e 25º C. As madrugadas devem continuar com temperaturas mínimas entre 15º C e 16º C.

Por enquanto, segundo a Climatempo, não há previsão de nova frente fria atravessando o país em direção à região sudeste.