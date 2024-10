Paraquedista morre após acidente durante salto em Boituva, interior de SP

A paraquedista chilena Carolina Muñoz Kennedy, conhecida como Carito, morreu no último sábado (26) após sofrer um acidente durante um salto de paraquedas realizado em Boituva, interior de São Paulo. Conforme informações disponibilizadas pelo G1, Carito morava no Brasil há mais de cinco anos e saltava de paraquedas desde 2013.

Segundo informações, a paraquedista chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos causados pela queda. O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado. Carito possuía registro na Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq).

Problema no paraquedas reserva

De acordo com a publicação, Carito realizou uma série de saltos no último sábado, sendo que o acidente ocorreu por volta das 17h40. Após saltar, ocorreu uma pane no paraquedas principal da atleta e o reserva abriu com um problema chamado “twist”, que dificulta a sustentabilidade do voo devido a uma série de torções nas linhas. Desta forma, ela teve problemas para pousar.

O equipamento utilizado por Carito foi apreendido e passará por perícia, enquanto seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Sorocaba (SP).

A morte da paraquedista, que tinha 40 anos e atuava como quiropraxista e fisioterapeuta em Boituva, repercutiu entre os amantes do esporte. Por meio de uma nota, a CBPq lamentou o ocorrido e confirmou os problemas envolvendo o equipamento utilizado pela atleta.

“Neste momento difícil, nossos pensamentos estão para a nossa querida atleta, seus familiares e toda a comunidade paraquedista. Reiteramos nosso compromisso com a segurança e a integridade de todos os envolvidos em nossa atividade esportiva”, diz a nota emitida pela confederação.