Saiba quem eram as duas mulheres que morreram durante o temporal no interior de São Paulo

O temporal que atingiu o interior de São Paulo na quinta-feira (24) causou muitos transtornos e, além de deixar pessoas desaparecidas após enxurradas, também provocou mortes. Uma das vítimas fatais é Jaqueline Rodrigues Machado, de 27 anos, que estava em um carro com o pai, em Itu, quando um poste caiu durante uma forte ventania e atingiu o veículo. O outro óbito foi o de Adriana Vian Flores Almeida, de 47, que foi achada sem vida embaixo de um muro que desabou na cidade de Itapeva.

ANÚNCIO

A morte de Jaqueline ocorreu quando rajadas de vento de 65 km/h eram registradas em Itu. A jovem estava com o pai em um carro e, quando eles circulavam pela Avenida da Felicidade, por volta das 17h, o poste caiu e atingiu o veículo.

A jovem foi socorrida pelo próprio pai e levada até a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Martins, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. Já o idoso não ficou ferido.

O velório de Jaqueline deverá começar na manhã de sábado (26) na Funerária Barbieri. Depois, às 17h, será realizado o sepultamento no Cemitério Municipal de Itu.

No caso de Adriana, que morava em Itapeva, ela trabalhava em uma distribuidora de gás, quando a chuva forte começou no fim da tarde de quinta-feira. Um muro desabou durante a tempestade e caiu por cima da vítima. Conforme informações da TV Globo, ela foi encontrada muito ferida, com várias fraturas pelo corpo, e um corte na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou o primeiro atendimento no local e, após ela ser estabilizada, foi levada até a Santa Casa de Itapeva. Porém, teve o óbito confirmado pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

A cerimônia de despedida dela também ocorre no sábado, no Cemitério Municipal de Itapeva.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Desaparecidos

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil procuram por duas pessoas que desapareceram em Campinas, também no interior paulista, durante o temporal de quinta-feira.

Uma delas é uma jovem de 18 anos, que foi arrastada durante uma enchente na Avenida Sylvio Moro, na Vila Industrial. Ela estava em um carro que foi arrastado e saiu, quando populares tentaram ajudá-la. Porém, a garota acabou sendo levada pela força da água (veja no vídeo abaixo).

O outro desaparecido é um rapaz de 22 anos, identificado como Samuel Oliveira Marques, que estaria dentro de um bueiro, na Vila Formosa, quando foi surpreendido pelo grande volume de água e acabou sendo levado. Testemunhas disseram que ele fazia o uso de entorpecentes naquele momento.

O Centro de Gerenciamento de Emergências do governo de São Paulo informou que também acompanha os casos. As buscas continuam por tempo indeterminado.