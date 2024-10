Motoboy some ao cair em córrego durante chuva na Grande SP; família diz que ele foi jogado na água

O Corpo de Bombeiros faz buscas pelo motoboy Weverton da Silva, de 38 anos, que caiu em um córrego e foi arrastado entre os municípios de Jandira e Itapevi, na Grande São Paulo. A família diz que o rapaz discutia com um homem, quando foi empurrado por ele e acabou caindo na água. Como chovia, a correnteza estava forte e ele acabou sendo levado pela água.

O caso ocorreu na noite de quarta-feira (25) e, desde então, as buscas são realizadas. Irmão do motoboy, o ajudante geral Wanderson Silva disse que viu quando a vítima discutia com um colega.

“Quando ouvia discussão, abri a janela. Nessa que eu abri a janela, ele caiu pra trás. Eu vi ele caindo pra trás, né. Aí eu pulei atrás, pra poder ver se pudesse resgatar ele, mas não consegui. A água me levou também”, disse o irmão, em entrevista à TV Globo.

Wanderson também chegou a ser arrastado pela água, mas não conseguiu alcançar o irmão. Outros vizinhos que presenciaram a cena conseguiram tirá-lo da água. O rapaz disse que sofreu várias lesões. “O pessoal que me ajudou, ainda, a sair da água lá. Aí não consegui pegar ele [Weverton], não”, lamentou.

Os bombeiros informaram que as buscas seguem por tempo indeterminado. Até a manhã desta sexta-feira (25), o motoboy seguia desaparecido. Também não há informações sobre o homem que teria empurrado a vítima na água.

Jovem levada por enxurrada

Em Campinas, no interior paulista, uma jovem de 18 anos foi arrastada por uma enxurrada e também desapareceu. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (24) na Avenida Sylvio Moro, na Vila Industrial. As imagens mostram que outras pessoas tentaram ajudar a garota, mas ela foi levada pela força da água e desapareceu (assista abaixo). Bombeiros fazem buscas por ela.